В Приангарье суд досрочно прекратил полномочия мэра Тулуна

Причиной стали нарушения антикоррупционного законодательства

ТАСС, 4 марта. Тулунский городской суд удовлетворил требование прокуратуры о досрочном прекращении полномочий главы города Тулуна в Иркутской области Юрия Кариха в связи с нарушениями антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает прокуратура Иркутской области.

"Тулунская межрайонная прокуратура проверила исполнение законодательства в сфере противодействия коррупции. Установлено, что глава муниципального образования "Город Тулун" принял решение о предоставлении земельного участка общей площадью более 2 тыс. кв. м близкому родственнику. <…> Прокуратура внесла представление, а затем обратилась с исковым заявлением в суд о досрочном прекращении полномочий главы в связи допущенными нарушениями антикоррупционного законодательства. Тулунский городской суд требования прокурора удовлетворил", - говорится в сообщении.

По данным суда, глава города в нарушение закона не уведомил о возникновении ситуации, которая может привести к конфликту интересов, а также не принял мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он являлся. "В этом случае в соответствии с требованиями закона должностное лицо подлежит освобождению от должности в связи с утратой доверия", - пояснили в прокуратуре.

В 2023 году прокуратура Иркутской области подала иск с требованием досрочно прекратить полномочия мэра Тулуна Кариха, арестованного по обвинению в мошенничестве при расселении аварийного жилья.

Карих был арестован по решению суда 20 октября 2023 года. По данным следствия, мэр Тулуна и его соучастники намеренно предоставили фиктивные данные для выделения жилья людям, не проживавшим в момент наводнения 2019 года в Тулунском районе. Полученную недвижимость подозреваемые продали, а деньги присвоили. По информации прокуратуры, речь идет о двух квартирах стоимостью более 4 млн рублей. Обвинение в мошенничестве предъявлено еще пяти фигурантам, в том числе бывшему председателю и бывшему начальнику отдела по жилью комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулуна.

Тулун, где проживают около 40 тыс. человек, сильнее всего пострадал от разрушительных паводков, прошедших в Иркутской области летом 2019 года. Для восстановления разрушенной и пострадавшей инфраструктуры на федеральном уровне была принята соответствующая программа. В частности, в Тулуне построили многоквартирные и индивидуальные жилые дома, социальные объекты.