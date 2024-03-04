В Таганроге задержали браконьера за вылов краснокнижной рыбы

Ущерб составил 9,5 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 марта. /ТАСС/. Пограничники задержали в Таганроге браконьера за незаконный вылов рыбы, занесенной в Красную книгу. Ущерб оценивается в 9,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

"Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области пресекли браконьерскую деятельность, связанную с незаконным оборотом водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации. Нарушителя обнаружил и задержал пограничный наряд на береговой полосе в районе Таганрога Ростовской области. По предварительной оценке специалистов, ущерб от браконьерской деятельности составил свыше 9,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что у фигуранта изъяли почти 20 сетей и порядка 2 тыс. экземпляров рыбы, включая русского осетра, стерлядь и севрюгу.

"По данному факту пограничным управлением проводится комплекс мероприятий, направленных на документирование признаков состава преступления, предусмотренного ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации)", - добавили в погрануправлении региона.

Максимальное наказание по данной статье предусматривает срок до девяти лет с выплатой штрафа до 3 млн рублей.