В Германии не менее четырех человек погибли во время пожара в доме престарелых

Еще 58 пострадали, нескольких доставили в больницу, сообщила телерадиокомпания WDR

БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Как минимум 4 человека погибли и 58 пострадали в результате пожара в доме престарелых в федеративной земле Северный Рейн - Вестфалия в Германии. Об этом сообщила телерадиокомпания WDR.

По ее данным, пожарные прибыли на место происшествия около 05:00 утра (07:00 мск). К этому моменту огонь распространился настолько, что проникнуть в некоторые части здания было невозможно, пожарным пришлось разбивать окна. Несколько пострадавших были доставлены в больницу, оказание помощи продолжается.

Как указывает WDR, причины пожара пока не выяснены.