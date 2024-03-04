В Петербурге на блогера Санбоя составили протокол из-за толпы у клуба, где шел его концерт

Позже сотрудники полиции отпустили мужчину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Полиция в Санкт-Петербурге прервала концерт блогера Геннадия Чернецова (псевдоним - пророк Санбой) на Лиговском проспекте из-за толпы, которая образовалась рядом с музыкальным клубом, где проходило выступление. В отношении блогера составили административный протокол, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Сотрудники полиции составили на Чернецова протокол по статье 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшее нарушение общественного порядка), после чего мужчину отпустили", - рассказал собеседник агентства.

Блогера задержали после того, как накануне вечером в полицию Центрального района Петербурга поступило сообщение о массовом скоплении граждан у дома 113 на Лиговском проспекте. Там находится музыкальный клуб Action, где проходил его концерт.