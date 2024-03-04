Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на территории Киргизии

Эпицентр находился в районе границы с Казахстаном

БИШКЕК, 4 марта. /ТАСС/. Подземные толчки магнитудой 5,3 в эпицентре зафиксированы на территории Киргизии. Об этом сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

По его данным, эпицентр землетрясения, магнитуда которого достигала 5,3, находился в районе границы Киргизии и Казахстана, в 43 км к юго-востоку от казахстанского города Алма-Аты и в 27 км к северу от киргизского курортного города Чолпон-Ата.

В центре столицы Киргизии землетрясение не ощущалось.

По предварительным данным МЧС республики, жертв и разрушений нет.

По информации Института сейсмологии Национальной академии наук Киргизии, эпицентр землетрясения магнитудой 5,4 находился в 190 км к северу от Бишкека и в 35 км к северо-западу от Алма-Аты. В Бишкеке интенсивность землетрясения составила около 3,5, в Алма-Ате - 4,5.