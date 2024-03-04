Начальник разведки бригады "Эспаньола" погиб во время выполнения боевого задания

Вячеслав Субботин с позывным Выходной погиб 3 марта

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Начальник разведки добровольческой бригады "Эспаньола" Вячеслав Субботин с позывным Выходной погиб 3 марта во время выполнения боевого задания. Об этом сообщается в официальном сообществе батальона в Telegram.

"Сегодня черный день для всех нас. При выполнении боевого задания с оружием в руках погиб начальник разведки бригады "Эспаньола" Слава Выходной. Оказалось, это была его последняя командировка. Субботин Вячеслав Валерьевич (04.12.1986 - 03.03.2024)", - говорится в сообщении.

"Эспаньола" - российское воинское формирование, созданное в 2022 году. Подразделение состоит из радикальных фанатов футбольных клубов, в числе которых петербургский "Зенит", московские "Спартак", ЦСКА, "Локомотив" и другие.