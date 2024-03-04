В Кашкадарьинской области Узбекистана произошло землетрясение магнитудой 4,6

Эпицентр находился в 457 км в юго-западном направлении от Ташкента

ТАШКЕНТ, 4 марта. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Миришкорском районе Кашкадарьинской области Узбекистана. Об этом сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

"На территории Миришкорского района Кашкадарьинской области в 11:29 (09:29 мск) в понедельник произошло землетрясение. Магнитуда землетрясения в эпицентре, который находился в 457 км в юго-западном направлении от Ташкента, составила 4,6. Глубина очага - 8 км", - говорится в сообщении. По данным центра, в Кашкадарьинской области подземные толчки ощущались с силой 2-3 балла по шкале интенсивности.

О жертвах и разрушениях не сообщается.