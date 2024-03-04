В Саратове девочка получила травмы рук после нападения льва из вольера

Пострадавшую доставили в больницу

САРАТОВ, 4 марта. /ТАСС/. Девочка-подросток пострадала в результате нападения льва, содержащегося в вольере на территории одного из предприятий Саратова. С травмами рук девочку доставили в больницу, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Ленинскому району города Саратова следственного управления СК РФ по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту причинения телесных повреждений 14-летней девочке львом, содержавшимся в вольере на территории одного из предприятий города. С травмами рук девочка доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь", - сообщили в управлении.

Следователи организовали проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.