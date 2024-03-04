В Киржаче в ложных сообщениях о "минировании" обвинили двух подростков

Возбудили уголовное дело

ТАСС, 4 марта. Уголовное дело возбудили в отношении двух несовершеннолетних, сделавших ложные сообщения о готовящихся взрывах в образовательном учреждении в Киржаче Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Расследуются уголовные дела в отношении двух знакомых несовершеннолетних жителей города Киржача 2007 года рождения, каждый из которых обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 24 января один из обвиняемых сообщил в полицию о "минировании" образовательного учреждения в Киржаче. Из здания были эвакуированы граждане, его проверили и взрывоопасных предметов не обнаружили. На следующий день другой несовершеннолетний, зная о преступлении знакомого, тоже сообщил о "минировании" того же образовательного учреждения.

Как уточнили в пресс-службе регионального УФСБ, подростки, использовавшие программное обеспечение для конспирации сообщений, задержаны и находятся под подпиской о невыезде.