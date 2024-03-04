Мужчину сняли с авиарейса Томск-Москва за кидание яблоками в пассажиров

Пассажира привлекли к административной ответственности

ТОМСК, 4 марта. /ТАСС/. Транспортные полицейские задержали мужчину рейса Томск-Москва за то, что тот кидался в пассажиров яблоками на борту самолета. Его сняли с рейса и привлекли к административной ответственности, сообщили в Telegram-канале "Транспортная полиция Сибири".

"В линейный пункт полиции в аэропорту города Томска поступило сообщение о том, что на борту самолета, готовящегося к вылету в Москву, находится пассажир с неадекватным поведением. Сотрудники транспортной полиции установили, что 29-летний мужчина имеет видимые признаки алкогольного опьянения. Во время посадки он стал бросать в окружающих яблоки, провоцировать конфликт с пассажирами и ударил представителя авиакомпании кулаком в лицо", - сказано в сообщении.

Авиапассажира привлекли к административной ответственности, предусмотренной ст. 20.1 и 19.3 КоАП РФ (мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Также решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).