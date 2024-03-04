В Саратовской области в школе произошло массовое отравление детей

Как отметили в министерстве здравоохранения региона, состояние детей стабильное

САРАТОВ, 4 марта. /ТАСС/. Массовое отравление произошло в одной из школ города Пугачева Саратовской области. Медпомощь потребовалась 24 детям, они находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Ранее в местных СМИ появилась информация об отравлении детей в средней школе №2 города Пугачева. Отмечается, что у учащихся выявлена кишечная инфекция.

"2 марта в лечебное учреждение Пугачева обратилось 24 ребенка. Все осмотрены профильными специалистами, им выставлен диагноз, назначено лечение. Состояние детей расценено как удовлетворительное, в госпитализации не нуждаются. О данном случае сообщено представителям Роспотребнадзора, сотрудниками ведомства проводится проверка и полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий", - сообщили в министерстве.

Как отметили в ведомстве, состояние детей стабильное. Они получают медпомощь в амбулаторных условиях.

В следственном управлении СК РФ по региону сообщили о проверке информации о массовом отравлении учеников школы в Пугачеве. Также проверку организовала Пугачевская межрайонная прокуратура.