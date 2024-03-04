В Херсонской области при обстрелах со стороны ВСУ за сутки ранены два человека

Обстрелу подверглись населенные пункты Казачьи Лагеря и Голая Пристань

ГЕНИЧЕСК, 4 марта. /ТАСС/. Два мирных жителя ранены на левобережье Днепра в Херсонской области в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние сутки. Об этом сообщили ТАСС военные следователи СК РФ.

"ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС) с применением артиллерии произвели обстрел населенного пункта Казачьи Лагеря, где ранения различной степени тяжести получила женщина 1970 года рождения. Кроме того, обстрелу подвергся населенный пункт Голая Пристань, где ранения получила женщина 1962 года рождения", - рассказали военные следователи.

Обе женщины госпитализированы. Информация о повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.