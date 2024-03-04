ВСУ выпустили порядка 80 снарядов по Белгородской области

Украинские военные также использовали четыре дрона для атак

БЕЛГОРОД, 4 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили за прошедшие сутки по Белгородской области порядка 80 снарядов из артиллерии и минометов, а также использовали четыре дрона для атак. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его информации, пострадавших ни в одном населенном пункте нет. "В Грайворонском городском округе по окраине села Заречье-Второе выпущено 20 минометных снарядов, по окраине села Безымено - 4 минометных снаряда. Пострадавших и разрушений нет. На окраине поселка Совхозный средствами радиоэлектронной борьбы посажены три дрона-камикадзе. При посадке дронов произошла детонация - обошлось без последствий", - написал он.

Гладков отметил, что в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 18 артиллерийских снарядов, после отражения ПВО воздушной атаки ВСУ повреждения выявлены в поселке Разумное - выбито окно в одном частном домовладении, поврежден легковой автомобиль. "В городе Белгороде удаленно от жилого массива обнаружен взрывоопасный предмет, который был извлечен и доставлен на полигон для дальнейшего уничтожения взрывотехниками Минобороны РФ", - добавил он.

Губернатор также сообщил, что в Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено восемь минометных снарядов, по селу Середа - девять гранатометных выстрелов, по окраине города Шебекино - семь минометных снарядов, по селу Терезовка - пять минометных снарядов. В Волоконовском районе рядом с хутором Старый сбит дрон-камикадзе, он сдетонировал, но без последствий. Также окраина хутора Старый попала под минометный обстрел - зафиксировано четыре прилета.