В Бурятии количество жертв пожара выросло до трех

Отец двух девочек после получения обширных ожогов умер в лечебном учреждении

УЛАН-УДЭ, 4 марта. /ТАСС/. Мужчина умер после пожара в частном доме, произошедшем 2 марта в Иволгинском районе Бурятии. Это отец двух девочек, ставших жертвами в день трагедии, сообщили журналистам в региональном следственном управлении СК России.

"В результате пожара скончались две девочки 6 и 9 лет. Их отец и его супруга получили обширные ожоги, в тяжелом состоянии они были госпитализированы. Позже мужчина скончался в лечебном учреждении", - отметили в ведомстве.

Известно, что семья была многодетной, в ней воспитывались пятеро детей, трое из них на момент пожара находились в лечебном учреждении. "2 марта взрослые употребляли спиртные напитки, после чего мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разлил бензин на кухне у печи, а также в жилой комнате и устроил пожар", - сказал старший помощник руководителя следственного управления СК России по Республике Бурятия Дмитрий Столяров.

Общая площадь возгорания составила 40 кв. м. Возбуждено уголовное дело по п. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних, совершенное общеопасным способом).