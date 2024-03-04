Интенсивность землетрясения в нескольких регионах Киргизии достигала 6 баллов

В Бишкеке интенсивность она составила 3,5 балла

БИШКЕК, 4 марта. /ТАСС/. Землетрясение, которое произошло утром в Казахстане, ощущалось в некоторых регионах Киргизии интенсивностью в шесть баллов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС республики.

По информации ведомства, интенсивность подземных толчков составила "6 баллов по шкале MSK-64". Отмечается, что в Бишкеке интенсивность достигала 3,5 балла.

Оперативный дежурный МЧС Киргизии сообщил ТАСС, что землетрясение ощущалось в нескольких регионах республики. По предварительным данным, в Чолпон-Ате интенсивность толчков составила 4 балла, в Караколе - 3,5 балла. Он добавил, что землетрясение также ощущалось в районе золоторудного месторождения Кумтор.

Ранее пресс-служба МЧС Казахстана сообщила, что 4 марта сетью сейсмических станций зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 31 км к югу от Алма-Аты на территории республики. Энергетический класс землетрясения оценивается в 13.2, магнитуда составила 6.1. В Алма-Ате и Алматинской области толчки ощущались силой 5 баллов, в Жетысуской области - 2 балла. Информации о пострадавших не поступало.