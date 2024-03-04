В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам более 20 млн рублей

Возбудили уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Полиция Санкт-Петербурга устанавливает мошенников, которым 70-летняя местная жительница перевела более 20 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"3 марта в полицию Фрунзенского района обратилась 70-летняя жительница СНТ "Отрадное" с заявлением о том, что в период с 24 ноября по 3 февраля ей неоднократно звонил неизвестный, убеждая в том, что на ее счету и с ее недвижимостью якобы производятся мошеннические действия и поэтому необходимо продать свое имущество, а все вырученные деньги перевести на "безопасный счет", - рассказали в пресс-службе.

Женщина поверила неизвестному и перевела на указанный им счет в общей сложности 21 340 000 рублей. По факту преступления возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).