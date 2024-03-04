В Калининградской области подожженную жителями сухую траву тушили 11 раз за сутки

Общая площадь возгорания составила более 10 га

КАЛИНИНГРАД, 4 марта. /ТАСС/. Первые в 2024 году поджоги сухой травы на площади более 10 га зафиксированы в Калининградской области. За прошедшие сутки пожарные 11 раз привлекались к ликвидации таких пожаров, сообщается в официальном Telegram-канале регионального МЧС России.

"За минувшие сутки в Калининградской области огнеборцы МЧС России 11 раз выезжали на ликвидацию поджогов сухой травы. Общая площадь возгорания составила более 10 гектаров", - говорится в сообщении.

Главное управление МЧС по региону напомнило об ответственности за поджоги сухой травы и опасности возникновения из-за них крупных пожаров. Физлицам за поджоги сухой травы может грозить штраф до 60 тыс. рублей или лишение свободы на срок до одного года, а юрлицам - до 800 тыс. рублей штрафов.

В 2023 году в Калининградской области было зафиксировано более 1 тыс. выжиганий сухой травы. К ответственности привлечены более ста физических и юридических лиц. Общая сумма наложенных на них штрафов превысила 24 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы регионального МЧС России.