На севере Италии более 4,5 тыс. человек оказались отрезаны из-за схода лавин

В результате происшествий никто не пострадал

РИМ, 4 марта. /ТАСС/. Примерно 4,5 тыс. человек, включая туристов, оказались заблокированы в горных населенных пунктах на северо-западе Италии, в области Валле-д'Аоста, из-за схода лавин. В результате происшествий никто не пострадал.

Как сообщает новостной канал RAI News 24, большая масса снега перекрыла дорожный туннель на основной магистрали, связывающей несколько населенных пунктов. В настоящий момент в этих местах находится большое число туристов-горнолыжников. Поскольку угроза схода лавин сохраняется, школы в большинстве горных районов закрыты. Во всем регионе в усиленном режиме работают службы гражданской защиты.

На Италию обрушился второй за последнюю неделю циклон, принесший сильные снегопады в горных районах и проливные дожди в центре и на равнинах. На прошлой неделе из-за наводнения был объявлен режим чрезвычайной ситуации в области Венето, где в наибольшей степени пострадал город Виченца. Повышенный уровень опасности в связи с угрозой разлива рек сохраняется в северных областях Апеннин.