Суд заочно арестовал политолога Галлямова за распространение фейков о ВС РФ

Аббаса Галлямова ранее объявили в розыск

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал политолога Аббаса Галлямова (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство СК и избрал меру пресечения в виде заочного ареста Галлямову А. Р., обвиняемому по ч. 3 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, повлекшее тяжкие последствия)", - сказали в суде. Он арестован на два месяца с момента задержания или экстрадиции.

Ранее политолог был объявлен в розыск.