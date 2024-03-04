В ДНР обнаружили тайник со взрывчаткой и оружием

Его обезвредили сотрудники Росгвардии

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии обнаружили предназначенный для диверсионной группы схрон с оружием, взрывчаткой и более 2,4 тыс. патронов на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Спецназ Росгвардии в ДНР обнаружил схрон со взрывчаткой и оружием, предназначенный для диверсионной группы. <…> Росгвардейцы изъяли два автомата АКC-74 с двумя снаряженными магазинами, сигнальный пистолет, штык-нож, три килограмма взрывчатого вещества, два электродетонатора и 2 400 патронов к стрелковому оружию", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, обнаруженные боеприпасы переданы компетентным органам для экспертизы.