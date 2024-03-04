4 марта, 09:12,
обновлено 4 марта, 09:26
Военная операция на Украине

В Брянской области при обстреле со стороны ВСУ ранены двое жителей поселка

Губернатор Александр Богомаз отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь

БРЯНСК, 4 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок в Брянской области, два жителя получили ранения. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

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"Украинские террористы совершили обстрел административного центра Суземского района - Суземки. По предварительной информации, в результате террористической атаки двое мирных жителей получили легкие ранения", - написал он.

Богомаз отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Также в результате обстрела поврежден жилой дом, нарушено энергоснабжение. 

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