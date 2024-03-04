Суд Салехарда оставил без удовлетворения жалобу матери Навального

Женщина подавала жалобу на незаконные действия

ТАСС, 4 марта. Салехардский городской суд оставил без удовлетворения жалобу Людмилы Навальной, матери Алексея Навального. Об этом сообщили ТАСС в суде.

21 февраля в суд Салехарда поступила жалоба от матери Навального на незаконные действия.

"Жалобу оставили без удовлетворения", - сказали в суде.

16 февраля Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти в колонии Алексея Навального. По данным ведомства, после прогулки он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики немедленно начали оказывать помощь заключенному, реанимировать его пытались более получаса.