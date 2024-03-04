В Петербурге взыскали 1,3 млрд рублей с экс-чиновников Управделами президента РФ

Также среди переданного государству имущества значатся несколько десятков квартир и нежилых помещений

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства 1,3 млрд рублей и 132 объекта недвижимости бывших чиновников Управления делами президента (УДП) РФ в связи с нарушением антикоррупционного законодательства. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд решил исковые требования заместителя генпрокурора удовлетворить в полном объеме и взыскать с 20 ответчиков в солидарном порядке денежные средства в размере 1 млрд 304 млн 919 тыс. 303 рублей, а также 132 объекта недвижимости", - сказали агентству. Среди переданного государству имущества значатся несколько десятков квартир и нежилых помещений на территории района Очаково-Матвеевское в Москве.

Как сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС, ответчиками по иску проходят двое бывших заместителей руководителя Управления делами президента РФ Иван Малюшин и Сергей Ковалев, а также вдова бывшего заместителя УДП - начальника главного медицинского управления Сергея Миронова Джульетта Хоперия. Кроме этого, ответчиками по иску являются еще 16 человек и 4 компании: ООО "Фирма "СКФ-XXI", ЗАО "Селтис-стройинвест", ООО "Золотой ветер ХХ" и ООО "СУ-11 "Липецкстрой-М".

Причиной для обращения в суд стали события, произошедшие в 2000 году. Тогда на месте корпуса НИИ детской гематологии Минздрава России по адресу: Староволынская улица, д. 12, который принадлежал медцентру Администрации президента РФ был построен жилой комплекс. По версии Генпрокуратуры, ответчики нарушили антикоррупционные запреты и распорядились этой территорией в личных интересах. Назначение земли, на которой находился корпус НИИ, было изменено, а часть построенных на ней площадей нелегально перешла в пользу учредителей компаний-застройщиков и должностных лиц УДП, говорится в иске. "Истец указал, что поскольку реальная возможность возместить причиненный Российской федерации ущерб за счет выбывшей из государственной собственности площадей по улице Староволынской, д. 12, отсутствует, единственным способом защиты публичных интересов от противоправной деятельности ответчиков является изъятие у них и обращение в собственность государства эквивалента стоимости растраченного имущества", - говорится в решении суда.

Позиция защиты

Ответчики иск не признали, а решение удовлетворить его в полном объеме уже обжаловано в Санкт-Петербургском городском суде. "С нашей точки зрения, истец не доказал наличие коррупционного сговора моего доверителя с бывшими чиновниками УДП. В материалах дела нет и подтверждения того, что в результате строительства элитного ЖК произошло личное обогащение Григорьева", - сообщил ТАСС адвокат бывшего гендиректора компании "Липецкстрой-М" Виктора Григорьева Андрей Безрядов. По его словам, довод истца о том, что инвестиционный договор был заключен им без конкурсных процедур, является несостоятельным, поскольку федеральный закон, регулирующий вопросы конкурсных процедур, вступил в силу лишь в 2013 году.

По словам адвоката, в результате решения суда уже возникли негативные правовые последствия для лиц, никак не связанных с этим конфликтом. "В качестве обеспечительной меры арестованы все счета гостиницы в Липецкой области, которая принадлежат "Липецкстрою" на сегодняшний момент. Это привело к тому, что стала невозможной выплата заработной платы, в результате были поданы заявления работников этой гостиницы в прокуратуру и в органы, отвечающие за соблюдение трудового законодательства. Это уже дошло до местного губернатора", - отметил адвокат. "Суд не учел многие важные нюансы. В результате нам не ясно почему расплачиваться по иску придется человеку, не имевшему отношения к коррупции", - сказал адвокат.