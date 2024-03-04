Устроившему пожар в клубе в Костроме, где погибли 13 человек, запросили 16 лет колонии

Станислава Ионкина также могут лишить звания гвардии сержанта и медали "За отвагу"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Гособвинение просит 2-й Западный окружной военный суд назначить 16 лет колонии строгого режима военнослужащему Станиславу Ионкину, устроившему пожар в клубе "Полигон" в Костромской области, где погибли 13 человек. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, где начались прения сторон.

"Вменяемые Ионкину преступления являются тяжкими и особо тяжкими. Вину он не признал, однако частично подтвердил по существу предъявленных ему обвинений. Прошу признать его виновным и назначить 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - заявил представитель военной прокуратуры. Он также попросил лишить Ионкина звания гвардии сержанта и медали "За отвагу".

Ионкину вменяется ущерб на общую сумму около 68 млн рублей, а сумма заявленных к нему гражданских исков от 46 потерпевших составляет около 52,5 млн рублей. Прокурор попросил удовлетворить эти иски, но на сумму 1 млн рублей в интересах каждого потерпевшего.