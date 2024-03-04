Над территорией ДНР за выходные сбили или подавили 439 украинских БПЛА

Над жилыми объектами Горловки зафиксировали активизацию вражеских разведывательных дронов

ДОНЕЦК, 4 марта. /ТАСС/. Более 400 украинских беспилотников перехватили над территорией Донецкой Народной Республики за выходные. Об этом сообщил штаб обороны ДНР в своем Telegram-канале со ссылкой на данные УФСБ России по региону.

"За выходные над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Горловкой обнаружены и подавлены 439 украинских беспилотников. Зафиксирована активизация вражеских разведывательных дронов над жилыми объектами Горловки", - говорится в сообщении.

Также в воскресенье Вооруженные силы Украины попытались одновременно запустить 15 ударных дронов в сторону Донецка. "Украинские БПЛА перехвачены, жертв среди мирного населения и повреждений жизненно важной инфраструктуры не допущено", - подчеркнули в штабе.