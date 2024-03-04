В Самарской области четырех фальшивомонетчиков приговорили к срокам от 14 до 20 лет

Обвиняемые будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима

ТАСС, 4 марта. Волжский районный суд Самарской области приговорил организатора группы фальшивомонетчиков к 20 годам лишения свободы, а троих участников к срокам от 14 до 16 лет за сбыт поддельных пятитысячных купюр в 12 регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"В Самарской области вынесен приговор четырем членам преступного сообщества, организовавшим сбыт поддельных денег в 12 регионах России. Они признаны виновными по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой). Суд назначил организатору преступного сообщества наказание в виде 20 лет лишения свободы со штрафом в размере 2 млн рублей. Трое других осужденных приговорены к лишению свободы на сроки от 14 до 16 лет со штрафами от 900 тыс. до 2 млн рублей", - говорится в сообщении. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что в сентябре 2020 года в Самаре местный житель создал преступное сообщество, состоящее из четырех функционально обособленных групп, действовавших на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Калининградской, Нижегородской, Челябинской, Тюменской, Иркутской, Самарской областей, Приморского и Пермского краев, Крыма и Татарстана, и наладил сбыт фальшивых банкнот достоинством 5 тыс. рублей. Поддельные банковские билеты приобретались большими партиями и сбывались через интернет-магазин на запрещенном в Российской Федерации сайте. Стоимость поддельной купюры составляла около 50% от номинала, оплату принимали в криптовалюте, а доставляли товар через тайники или в конвертах курьерской службой. Партии фальшивых денег перевозились на арендованных автомобилях и хранились в тайниках, организованных в лесополосе в Ленинградской области, арендованной квартире в Санкт-Петербурге и в частных домах на территории Самарской области.

Всего члены преступного сообщества совершили 78 эпизодов сбыта фальшивых банковских билетов.