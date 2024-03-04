В селе Курской области при обстреле ВСУ повреждены здания объектов торговли

Никто из жителей не пострадал

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Гуево Курской области, повреждены здания объектов торговли и одно домовладение. Пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. Никто из жителей не пострадал. Значительно повреждены здания объектов торговли и одно домовладение", - проинформировал глава региона.

По его словам, власти окажут помощь собственникам в восстановлении и ремонте.