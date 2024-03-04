В Татарстане два ребенка провалились в колодец

Возбудили уголовное дело

КАЗАНЬ, 4 марта. /ТАСС/. Следователи Татарстана возбудили уголовное дело после падения двоих детей в колодец в городе Чистополе, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК России по региону.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение, согласно которому в городе Чистополе в колодец, покрытый снегом, провалились двое детей в возрасте четырех и шести лет. В дальнейшем малолетние были подняты на поверхность и им оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.