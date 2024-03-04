В МЧС Киргизии подтвердили отсутствие пострадавших и разрушений из-за землетрясения

Землетрясение ощущалось в некоторых регионах Киргизии интенсивностью в 6 баллов. В Бишкеке большинство жителей не ощутили подземные толчки

БИШКЕК, 4 марта. /ТАСС/. Отсутствие пострадавших и разрушений в Киргизии в результате землетрясения в Казахстане, подтвердили корреспонденту ТАСС в МЧС Киргизии.

Ранее в МЧС сообщали, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших в результате землетрясения не было, однако информация еще не была подтверждена окончательно.

"Жертв и разрушений нет", - сказали ТАСС в МЧС республики.

Ранее пресс-служба МЧС Казахстана сообщила, что 4 марта сетью сейсмических станций зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 31 км к югу от Алма-Аты на территории республики. Энергетический класс землетрясения оценивается в 13,2, магнитуда составила 6,1. В Алма-Ате и Алматинской области толчки ощущались силой 5 баллов, в Жетысуской области - 2 балла. Информации о пострадавших не поступало. Землетрясение ощущалось в некоторых регионах Киргизии интенсивностью в 6 баллов. В Бишкеке большинство жителей землетрясение не ощутили.