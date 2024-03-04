В ЛНР чиновника привлекли к ответственности за отказ в компенсации за поврежденное жилье

Проверку организовали сотрудники прокуратуры Станично-Луганского района после соответствующего обращения местного жителя

ЛУГАНСК, 4 марта. /ТАСС/. Прокуратура Луганской Народной Республики (ЛНР) привлекла к дисциплинарной ответственности чиновника, отказавшего жителю Станично-Луганского района в получении компенсации за имущество, поврежденное в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом ТАСС сообщила старший помощник прокурора ЛНР Елена Усачева.

"Благодаря вмешательству прокуратуры выплачена компенсация в размере 92 тыс. рублей за жилое помещение, поврежденное в результате боевых действий", - сказала она.

Усачева сообщила, что проверку организовали сотрудники прокуратуры Станично-Луганского района после соответствующего обращения местного жителя. По ее словам, сотрудник упомянутого района отказал в выплате компенсации, несмотря на предоставление заявителем всех необходимых документов. "С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой в адрес территориальной администрации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. <…> Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности", - отметила Усачева.

Согласно постановлению правительства ЛНР, выплаты за утрату жилых помещений производятся в размере 35 тыс. рублей за один квадратный метр, за поврежденное жилье - 6 тыс. рублей за один квадратный метр. Кроме того, за утрату имущества первой необходимости производится выплата 100 тыс. рублей.