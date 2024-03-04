В Элисте из больницы выписали пострадавших при взрывах психолога и ее мужа

Герман Яманов продолжит амбулаторно наблюдаться у медиков

ЭЛИСТА, 4 марта. /ТАСС/. Пострадавшие в результате взрыва в центре по оказанию психологической помощи Элисты психолог Намджил Яманова и ее муж Герман выздоровели и выписаны из республиканской больницы, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Калмыкия.

"Намджил и Герман Ямановы сегодня выписаны из республиканской больницы. Герман будет находиться на амбулаторном наблюдении, а его супруга успешно завершила лечебный курс", - сказали в пресс-службе.

Супруг психолога ранее проходил лечение в Национальном медицинском исследовательском центре глазных болезней имени Гельмгольца Минздрава России в Москве, куда был доставлен бортом санавиации.

Вечером 10 февраля мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, пришел на прием в центр по оказанию психологической помощи. По предварительным данным, в ходе конфликта с работником центра пациент произвел подрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего погиб. Женщину-психолога и ее супруга с тяжелыми ранениями госпитализировали в республиканскую больницу.

На лечении в Главном военном клиническом госпитале войск Национальной гвардии России, расположенном в Балашихе Московской области, остается один из трех пострадавших при взрыве в Элисте бойцов Росгвардии, уточнили в пресс-службе Минздрава. Ранее еще двое пострадавших при взрыве бойцов Росгвардии были выписаны из больницы.

11 февраля около 01:20 мск в доме, где проживал мужчина, произошла детонация неустановленного взрывчатого вещества, в результате чего пострадали трое сотрудников управления Росгвардии по республике, которые проводили мероприятия по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов. По этим двум фактам следователи возбудили уголовные дела. Прокуратура Калмыкии поставила на контроль ход их расследования.