Администрация колонии одобрила УДО Михаила Ефремова

Теперь все зависит от предстоящего суда, отметил председатель ОНК Москвы Георгий Волков

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Администрация исправительной колонии, в которой отбывает наказание актер Михаил Ефремов, одобрила его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом журналистам сообщил председатель ОНК Москвы Георгий Волков.

"Комиссия в колонии, в которой Михаил Ефремов отбывает наказание, удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении. Теперь все зависит от предстоящего суда", - сказал он.

По словам правозащитника, Ефремов с учетом содержания в СИЗО отбыл более половины срока, который составляет 7,5 года. "Думаю, что Михаил Олегович уже неоднократно раскаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь. Если суд решит, что освобождать актера по УДО еще не своевременно, то всегда можно подать ходатайство о смягчении наказания на принудительные работы и переместиться в исправительный центр. И там уже исправляться дальше, работая фактически свободным человеком", - отметил Волков.