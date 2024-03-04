В Саратове возбудили уголовное дело после нападения льва из вольера на девочку

Ее госпитализировали с травмами рук

САРАТОВ, 4 марта. /ТАСС/. Следователи завели уголовное дело после нападения льва из вольера на 14-летнюю девочку в Саратове. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Ленинскому району Саратова возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - сообщили в управлении.

По предварительной информации, на территории одного из городских предприятий содержащийся в вольере лев напал на девочку, проходившую мимо клетки. С травмами рук подростка доставили в больницу.

Как уточнили в прокуратуре региона, лев укусил девочку за обе руки. Прокуратура Ленинского района Саратова начала проверку по факту случившегося.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что лев содержался на территории нефтебазы на Песчано-Уметском проезде. "Сотрудники правоохранительных органов устанавливают, как животное там оказалось и кому принадлежит", - сказал собеседник агентства.