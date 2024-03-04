В Приморье локализовали очаги природных пожаров на площади 4,8 тыс. га

Продолжается работа по защите населенных пунктов, уточнили в МЧС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Природные пожары в Приморье локализовали на площади 4,8 тыс. га, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"В настоящее время в Приморском крае локализованы очаги палов сухой растительности на общей площади более 4,8 тыс. га. Продолжается работа по защите населенных пунктов, ликвидации палов сухой растительности и тушению ландшафтных пожаров", - отметили в МЧС.

В Хасанском районе, где складывалась наиболее сложная обстановка, проводилась передислокация группировки МЧС. Утром 4 марта к автодороге Раздольное - Хасан, селу Зарубино и поселку Андреевка направили более 50 пожарных. "Обстановка стабилизировалась", - сказали в МЧС.

В Надеждинском районе природный пожар потушен на площади около 10 га. Всего в тушении природных пожаров в регионе задействованы более 320 человек и 60 единиц техники, включая беспилотники для мониторинга обстановки.