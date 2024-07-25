Куратор обещал обвиняемым в подготовке теракта в Шереметьево $3 тыс.

Как следует из материалов дела, куратором выступал сотрудник силовых структур Украины по фамилии Филипчук

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Двое обвиняемых в подготовке взрыва в столичном аэропорту Шереметьево Илья Ковылков и Михаил Дарий должны были получить за содеянное $3 тыс. от кураторов из силовых структур Украины. Об этом говорится в материалах дела, оглашенных во Втором западном окружном военном суде, где рассматривают дело обоих обвиняемых.

"Согласно преступному замыслу Ковылков должен был предоставлять информацию по изготовлению взрывчатых устройств и закупать компоненты для них. Используя это взрывное устройство, Дарий должен был с помощью беспилотника подорвать топливные резервуары в аэропорту Шереметьево. За эти действия обвиняемые Дарий и Ковылков от своего куратора из Украины должны были получить $3 тыс.", - сказано в материалах дела, которые огласил прокурор. Там указывается, что куратор обвиняемых проходит службу в силовых структурах Украины, его фамилия - Филипчук.

Ранее в ходе прений сторон прокуратура потребовала признать Ковылкова и Дария виновными и назначить им наказание в виде 21 и 28 лет лишения свободы.

Обоим фигурантам вменяются подготовка к теракту (ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ), попытка участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5) и попытка незаконного изготовления взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, ст. 223.1 УК РФ).

По данным следствия, мужчины планировали взорвать около семи топливных цистерн на центральной заправочной станции в московском аэропорту Шереметьево для дестабилизации обстановки в стране. Закупкой компонентов для самодельного взрывного устройства занимался повар из компьютерного клуба в Самаре Илья Ковылков, а ранее судимый житель Подмосковья Михаил Дарий занимался подготовкой будущих участников диверсий в запрещенных в РФ чатах Telegram-каналов, просил присылать ему фотографии и обещал за это денежное вознаграждение. Дарий окончил техникум по приборостроению и вел свой Telegram-канал, уточнили в суде.

Оглашение приговора обвиняемым назначено на 26 июля.