В Новороссийске объявили угрозу применения безэкипажных катеров

Жителям первой береговой линии рекомендовали не подходить к окнам

КРАСНОДАР, 5 июля. /ТАСС/. Угроза применения безэкипажных катеров (БЭК) объявлена в Новороссийске, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

"Угроза применения безэкипажных катеров", - говорится в сообщении.

Жителям первой береговой линии Новороссийска при включении сирен сигнала "Внимание всем!" при нахождении дома не рекомендуется подходить к окнам. Важно укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без окон со сплошными стенами. Опасно находиться на открытом пространстве около моря. Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.