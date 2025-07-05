В Карелии полиция нашла вандала, повредившего выставку о ВОВ

Задержанный назвал причиной своего поступка состояние опьянения

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 июля. /ТАСС/. Полицейские Олонецкого района Республики Карелия установили злоумышленника, который повредил выставку Олонецкого национального музея. Мужчина сорвал плакаты с героями войны, сообщает пресс-служба МВД по Республике Карелия.

"Полицейскими Олонецкого района установлен 24-летний местный житель, который в ночь на минувший четверг, 3 июля, повредил выставку Олонецкого национального музея. По версии полиции, фигурант сорвал плакаты с изображениями героев Великой Отечественной войны", - отмечается в сообщении.

Сам гражданин объяснить мотив своих действий не смог, а причиной назвал состояние опьянения. "Был под алкогольным опьянением и достаточно много выпил. И такая ситуация произошла, что не контролировал себя. Испортил чужое имущество, оторвал все фотографии. И больше такого не повторится", - сказал он.

С заявлением о повреждении выставочных материалов в полицию обратился представитель музея. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.