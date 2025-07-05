В Тульской области из-за падения обломков БПЛА повреждена кровля частного дома

Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев

ТУЛА, 6 июля. /ТАСС/. Незначительное повреждение кровли частного дома было зафиксировано в результате падения обломков беспилотника. Пострадавших нет, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

Всего, по данным губернатора, 5 июля над территорией региона уничтожили два беспилотных летательных аппарата.

"Сегодня был уничтожен еще один беспилотник. В результате падения обломков БПЛА зафиксировано незначительное повреждение кровли частного дома. Пострадавших нет", - написал он.

В Тульской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА. "Будьте внимательны, в случае обнаружения подозрительных предметов, незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112", - написал Миляев.