Число погибших из-за наводнения в Техасе выросло до 32

Шериф округа Керр Ларри Лейта заявил, что среди жертв 14 детей

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Не менее 32 человек погибли в результате наводнения в штате Техас в США, вызванного сильными дождями и разливом реки Гуадалупе. Об этом сообщил шериф округа Керр Ларри Лейта.

"Сейчас нам известно о 32 погибших. 18 из них взрослые, 14 - дети", - сказал он на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы. Шериф предупредил, что число жертв может возрасти по мере проведения поисково-спасательных работ.

Губернатор Техаса Грег Эбботт в свою очередь сообщил, что более 850 человек удалось эвакуировать за последние 36 часов. Ранее он обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой объявить режим бедствия в штате. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, которая также принимала участие в пресс-конференции, объявила, что Трамп намерен удовлетворить запрос Эбботта.