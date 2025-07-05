Истребители США подняли в воздух из-за приближения самолета к гольф-клубу Трампа

Военные перехватили гражданский самолет и вывели из зоны ограниченного воздушного пространства, сообщили представители Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Истребители ВВС США были подняты в воздух 5 июля в связи с тем, что гражданский самолет вошел в ограниченное для полетов воздушное пространство над гольф-клубом в Бедминстере (штат Нью-Джерси), куда прибыл американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщили представители Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки.

Как следует из заявления, истребители "осуществили перехват гражданского самолета, который нарушил временно ограниченное воздушное пространство над Бедминстером". Ранее в этом районе произошли несколько аналогичных нарушений. Военные уточнили, что гражданское воздушное судно "было безопасно выведено из этой зоны".

Трамп ранее прибыл в упомянутый гольф-клуб, владельцем которого он является. В графике американского лидера нет каких-либо публичных мероприятий 5 июля. Президент США часто проводит выходные в этом гольф-клубе.