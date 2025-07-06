В Забайкалье самолет Ан-2 совершил жесткую посадку

ЧП произошло в Читинском районе

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. В Читинском районе Забайкальского края самолет АН-2 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку. По предварительной информации, пострадали шесть человек, погибших нет, сообщили в ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

"Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как уточнили в региональном МЧС, самолет приземлился в районе СНТ "Топограф" через 16 минут после взлета. Воздушное судно принадлежит ДОСААФ. На борту находились 10 парашютистов и 1 член экипажа.

По предварительной информации, пострадали шесть человек, погибших не зафиксировано. Возгорания самолета в результате посадки не произошло.

Сообщается, что на месте работают 37 человек и 12 единиц техники, из них от МЧС 13 человек и 4 единицы техники.