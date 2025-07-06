В Минздраве Забайкалья сообщили о восьми пострадавших при жесткой посадке Ан-2

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, отметила министр здравоохранения края Оксана Немакина

ЧИТА, 6 июля. /ТАСС/. Количество пострадавших при жесткой посадке самолета Ан-2 в Чите составляет восемь человек, из которых двое в тяжелом состоянии, сообщила ТАСС министр здравоохранения Забайкальского края Оксана Немакина. Ранее сообщалось о шести пострадавших.

"Пострадавших везут в Краевую клиническую больницу. Всего восемь человек, из них двое, по предварительному осмотру, в тяжелом состоянии", - сказала министр.

Она добавила, что в ближайшие несколько часов врачи проведут обследование всех пострадавших.

Как ранее сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю, самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе. Легкомоторный самолет ДОСААФ приземлился в районе СНТ "Топограф" через 16 минут после взлета. На борту находились 10 парашютистов и 1 член экипажа.