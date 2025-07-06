CNN: число жертв наводнения в Техасе достигло 50

В округе Керр погибли 43 человека

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Как минимум 50 человек погибли в американском штате Техас в результате наводнения, вызванного сильными дождями и разливом реки Гуадалупе. Об этом сообщила телекомпания CNN.

В округе Керр погибли 43 человека, в округе Бернет - 3 человека, в округе Трэвис - 4 человека. Десятки числятся пропавшими без вести, среди них более 20 девочек из летнего лагеря.

Губернатор Техаса Грег Эбботт ранее сообщил, что эвакуировать удалось более 850 человек.

Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные власти оказывают содействие службам штата в ликвидации последствий наводнения. В субботу в Техас прибыла министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.