Количество пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в Забайкалье выросло до 10

Минздрав ранее сообщал о восьми пострадавших

ЧИТА, 6 июля. /ТАСС/. Минздрав Забайкальского края уточнил информацию о количестве пострадавших при жесткой посадке самолета Ан-2. Согласно обновленным данным, пострадали 10 человек, из которых 2 находятся в тяжелом состоянии.

До этого Минздрав сообщал о восьми пострадавших.

"Всего 10 пострадавших, из них 2 - тяжелой степени, 8 - средней степени тяжести", - уточнили журналистам в региональном минздраве.

Как ранее сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю, самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе. Легкомоторный самолет ДОСААФ приземлился в районе СНТ "Топограф" через 16 минут после взлета. На борту находились 10 парашютистов и один член экипажа.