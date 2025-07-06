Фигурантам дела о хищении средств у участников СВО в Шереметьево продлили арест

Суд также продлил срок содержания под стражей для одного из организаторов Алексея Кабочкина

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей фигурантам уголовного дела о хищениях средств у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении фигурантов уголовного дела, возбужденного по ст. 158 (кража), ст. 159 (мошенничество) и ст. 210 УК РФ", - сообщили в суде.

Суд также продлил срок содержания под стражей для одного из организаторов преступной схемы Алексея Кабочкина.

В настоящий момент по настоящему уголовному делу арестовано 28 человек. В числе обвиняемых полицейские патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево.

По данным следствия, полицейские помогали таксистам искать потенциальных жертв среди участников СВО. Один из них, оперуполномоченный полиции аэропорта, позже отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел.