В Калужской области уничтожили семь БПЛА

Губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что никто не пострадал

КАЛУГА, 6 июля. /ТАСС/. Силами противовоздушной обороны над территорией Калужской области уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"Силами ПВО на территории региона уничтожены семь БПЛА. Пять БПЛА уничтожены на территории Кировского района, два на территории Жуковского района. <…> По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал он в Telegram-канале.

По словам Шапши, на местах работают оперативные группы. Ранее глава региона сообщал о шести уничтоженных над территорией региона беспилотниках.