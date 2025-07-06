6 июля, 18:38
Военная операция на Украине

В Калужской области уничтожили семь БПЛА

Александр Полегенько/ ТАСС
© Александр Полегенько/ ТАСС
Губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что никто не пострадал

КАЛУГА, 6 июля. /ТАСС/. Силами противовоздушной обороны над территорией Калужской области уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

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"Силами ПВО на территории региона уничтожены семь БПЛА. Пять БПЛА уничтожены на территории Кировского района, два на территории Жуковского района. <…> По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал он в Telegram-канале.

По словам Шапши, на местах работают оперативные группы. Ранее глава региона сообщал о шести уничтоженных над территорией региона беспилотниках. 

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