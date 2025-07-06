В Алтайском крае автомобиль вылетел в кювет

В региональном главке МВД сообщили, что в ДТП погибли три человека

БАРНАУЛ, 6 июля. /ТАСС/. Автомобиль в Алтайском крае слетел в кювет и врезался в тепломагистраль. В результате ДТП погибли три человека, сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"Водитель - мужчина 1982 года рождения, управляя автомобилем Mazda Capella, двигаясь со стороны села Селекционное в направлении города Яровое, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие (тепломагистральные трубы)", - сообщили в ведомстве, добавив, что водитель и два пассажира автомобиля погибли до приезда скорой медицинской помощи.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.