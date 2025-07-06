В Белгородской области двое мужчин погибли из-за удара дрона ВСУ

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник ВС Украины атаковал автомобиль, из-за чего машина полностью сгорела

БЕЛГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Легковой автомобиль сгорел на трассе в Белгородской области из-за атаки дрона Вооруженных сил Украины, водитель и пассажир погибли. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"Вооруженные силы Украины с помощью дрона нанесли целенаправленный удар по легковому автомобилю на участке автодороги Шебекино - Белгород. От полученных ранений они (водитель и пассажир - прим. ТАСС) скончались на месте. Машина полностью уничтожена огнем. От себя лично и от имени всех жителей Белгородской области выражаю искренние соболезнования всем родным и близким", - написал он.