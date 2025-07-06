В Белгородской области водитель комбайна пострадал после атаки БПЛА

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что мужчина самостоятельно обратился за помощью к медикам

БЕЛГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Работающий в поле комбайн был атакован беспилотником в селе Черемошное Белгородской области, пострадал водитель. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Черемошное Белгородского района работающий в поле комбайн подвергся атаке дрона. Пострадал водитель", - сообщил Гладков. Мужчина смог самостоятельно обратиться за помощью к медикам.

Кроме того, по словам главы региона, два беспилотника атаковали территорию предприятия и социальный объект в селе Ясные Зори, в результате удара загорелся автомобиль и оборудование в одном из помещений соцобъекта. В поселке Дубовое повреждены навес и оборудование коммерческого объекта, а также два автомобиля, посечены осколками. Кровля частного дома и забор в другом домовладении повреждены после сброса взрывных устройств с БПЛА в селе Борисовка Волконовского района.

"В Шебекинском округе в селе Графовка FPV-дрон атаковал припаркованный легковой автомобиль - у транспортного средства выбиты стекла и поврежден кузов. Второй дрон сдетонировал о стоящий у дома автомобиль - машина посечена осколками", - также сообщил Гладков.

В хуторе Гордюшкин после атаки беспилотника огнем уничтожен автомобиль. В Грайвороне после взрыва БПЛА повреждена крыша частного дома. В селе Головчино беспилотник нанес удар по стоянке - повреждены четыре автомобиля.