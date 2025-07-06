В Калужской области уничтожили четыре дрона

Губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что никто не пострадал

КАЛУГА, 6 июля. /ТАСС/. Силами противовоздушной обороны над территорией Калужской области уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

"На территории региона силами ПВО уничтожены четыре БПЛА. <...> По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал он.

По словам губернатора, два БПЛА уничтожено в Барятинском районе, по одному - в Кировском и Боровском районах. На местах работают оперативные группы.